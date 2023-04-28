الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السودانى يحكم سيطرته ويستعيد ولايتى الفاشر والنيل الأبيض

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أوضح محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، آخر التطورات الميدانية بعد تصريح القوات المسلحة السودانية، قائلاً: " أنه منذ صبيحة اليوم والطيران يحلق في سماء الخرطوم، فالأوضاع يمكن وصفها بالمضطربة كليًا".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك تسلل من قبل  ميليشيا الدعم السريع، في أحياء الخرطوم، التي شهدت أعمال عدائية من قبل ميليشيا الدعم السريع.

 

وأوضح أن المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع تتمركز حاليًا في الخرطوم، وتحديدًا في الجنوب، لافتًا إلى أن سماع أصوات للرصاص المتقطع بات يسيطر على أحياء الخرطوم، مؤكدًا أن الجيش السوداني أحكم سيطرته واستعاد ولايتي الفاشر والنيل الأبيض.

 

وأشار إلى أن هناك أحياء عاشت أجواء مضطربة بسبب تسلل الميليشيا، وأن الشارع فقد الثقة في تلك الجماعة التي خرقت أكثر من هدنة وظلت تمارس أعمال عدائية، بالإضافة لأنها قامت بعمليات نهب وسرقة في السودان.

 

وأكد أن مستشفيات الخرطوم تعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية وتكدسًا للمرضى والمصابين، مؤكدًا أن الوضع الصحي يعاني بشدة خاصة في ظل عدم تمكن الأطقم الطبية من الوصول إلى المستشفيات جرّاء استمرار الاشتباكات.

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