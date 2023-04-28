نيفين منصور تكشف تفاصيل قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

كشفت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية، تفاصيل قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، قائلاً: "إن الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة يبدأ من 3500 جنيه الحد الأدنى للدرجة السادسة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن العالم يشهد حالة اقتصادية بها تحديات كثيرة ليس في مصر ولكن في العالم والدول الناڜئة، لافتًة إلى أن سبب القرارات توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقليل تأثير التضخم على الموظفين والمواطنين.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدء من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.