الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث عن الفيلم الوثائقى الذى يظهر كليوباترا ببشرة سمراء: هناك تاريخ من التزوير يصر عليه الغرب

كليوباترا
كليوباترا

أوضح الدكتور بسام الشماع، الباحث التاريخي، تفاصيل البيان الخاص الذي أصدرته وزارة السياحة بشأن فيلم "الملكة كليوباترا"، الذي سيتم عرضه على إحدى المنصات، قائلاً: "إن الفيلم الوثائقي به شكل من أشكال التزييف للملكة كليوباترا السابعة". 

وأضاف الدكتور بسام الشماع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ظهور بطلة فيلم "كليوباترا" بهذه الهيئة يعد تزييفا للتاريخ ومغالطة تاريخية صارخة، مؤكدًا أن دراسات الحامض النووي على المومياوات المصرية تؤكد أن المصريين لا يحملون ملامح أفارقة، وآثار الملكة كليوباترا وتماثيلها خير دليل على ملامحها الحقيقية وأصولها المقدونية.  

وأوضح أنه يوجد الكثير جدًا من الملفات الخاصة بتزييف وتشويه التاريخ، وخاصة التاريخ المصري وهو أشهر تاريخ في العالم، فعندما نتحدث عن التاريخ المصري والآثار المصرية، فإننا نتكلم عن مباني مازالت موجودة، وأكثر من 120 هرم، وعدد من المسلات الكبيرة جداً الذي يقف أمامها كبار مهندسي العالم كلهم مبهورين، وأسماء كبيرة في التاريخ، أمثال الملوك المشهورين.

وأوضح الدكتور بسام الشماع، أنه عندما يتم الحديث عن مصر في أي مكان في العالم، فإننا نرى لمعان عيون الناس، لافتاً إلى أنه من العجيب، وفي مقابل هذا، اكتشفت أنه يوجد تاريخ من التزوير مصرين عليه في الغرب، في الوقت الذي كانت "كليوباترا" بيضاء في دور فيفيان لي في فيلمها الشهير، وجاء من بعدها فيلم إليزابيث تايلور، وتصدرت في العالم كيف أن هذه الملكة قد تبوءت العروش  استخداماً لجمالها، وهو تصوير خاطئ لأن كليوباترا لم تكن جميلة، والدليل على ذلك هو العملات، المتواجدة في المتحف البريطاني، وكانت أبعد ما يكون عن الجمال، لكن لها شخصية وتتحدث أكثر من 6 لغات أجنبية، وكانت مثقفة وتقرأ الشعر، وكانت شخصية طموحة جدًا، وبالتالي فهي لم تكن كإليزابيث تايلور في الفيلم التي صدرت لمن لا يقرأون التاريخ في الغرب هذه الفكرة وهم كثر.

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