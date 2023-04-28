حصاد 1827 فدان قمح حتى الآن بمحافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، أنه تم حصاد 1827 فدان قمح حتى الآن من، إجمالي المساحة المنزرعة 21933 فدانا، بمحافظة الإسكندرية.

وتابع الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، سير عملية الحصاد وتوريد الأقماح بمراكز التجميع بالجمعيات الزراعية (جمعية أبو بكر، جمعية رحيم) بالعامرية والوقوف على إزالة أي معوقات تواجه سير العمل والإطمئنان على بداية عملية التوريد، في أولى أيام توريد محصول القمح موسم 2022/2023.

وكان قد توجه وكيل وزارة الزراعة يرافقة محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والمستشار محجوب الدياش رئيس الجمعية المركزية للإئتمان الزراعي بالإسكندرية والمهندسة نجوان أحمد فوزى، مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية والمهندسة، أميرة الأحمدي أبو رية، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالإسكندرية، و نهى صبرى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية للقيام بعدة جولات تفقدية لمواقع استلام الأقماح المحلية لهذا العام.

وتم تفقد أعمال لجان الاستلام التى تتكون من عضو من مديرية التموين، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من الجهة المسوقة وعضو من جمعية القبانية وعضو من البورصة السلعية أعضاء.

وبدأت الجولات بزيارة صومعة الكينج مريوط، حيث تم متابعة أعمال لجنة الاستلام منذ دخول السيارات إلى الصومعة ووزنها وأخذ عينات للفحص وتحديد الرتبة، والتفريغ على النقرة وشرح وافى على لوحة التحكم للتحكم فى التخزين والتقليب والتهوية وشفط الأتربة من الخلايا والصرف،ثم تم التوجه إلى بنكر شمال القاهرة وبنكر جنوب القاهرة و متابعة عمليات و آليات التوريد.

ومن الجدير بالذكر أنه يصل سعر أردب القمح هذا العام لـ1500 جنيه بدرجة نقاوة 23.5 و1475 جنيها درجة نقاوة 23، و1450 جنيها درجه نقاوة 22.5.