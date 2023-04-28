شوبير: الإصابة في العضلة الخلفية سبب غياب إمام عاشور عن مواجهات ميتلاند

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن السبب وراء غياب إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتلاند الدانماركي ومنتخب مصر، عن مباريات فريقه الأخيرة.

وابتعد إمام عاشور عن المشاركة في المباريات الأخيرة التي خاضها ميتلاند ببطولة الدوري الدانماركي.

وقال شوبير، عبر برنامج " ملعب أون تايم": "تواصلنا مع إمام عاشور وعلمنا أن السر وراء غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة مع ميتلاند، هو إصابته بتمزق في العضلة الخلفية بعد مشاركته في إحدى المباريات الودية".

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى صفوف ميتلاند الدانماركي في يناير الماضي قادما من الزمالك.

وخاض إمام عاشور 7 مباريات مع الفريق الدانماركي، ونجح خلال المواجهات السبعة في صناعة هدفين.