الجمعة 28 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجوازات السعودية تواصل تقديم خدماتها لمواطنى المملكة القادمين من السودان

القادمين من السودان
القادمين من السودان

تواصل المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تقديم خدماتها لجميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان وتسعى من خلال ذلك إلى تسهيل دخول المواطنين السعوديين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة والصديقة ومعالجة أوضاعهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس، أن المديرية العامة للجوازات كثفت جهودها بدعم المواقع المخصصة عبر جوازات ميناء جدة الإسلامى ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، وإنهاء إجراءات دخول القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

توتنهام يحوّل تأخره بهدفين إلى "تعادل مثير" مع مان يونايتد

وزير الخارجية الإيطالى: روما على استعداد للحوار مع جميع الأطراف السودانية

وزير الداخلية التونسى يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون مع الاتحاد الأوروبى

الفنانة مى عمر: "بثينة" فى مسلسل "علاقة مشروعة" كانت ضحية

وانتهى الحب.. كواليس انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء