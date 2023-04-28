الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الداخلية التونسى يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون مع الاتحاد الأوروبى

وزير الداخلية التونسي
وزير الداخلية التونسي كمال الفقي

أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي بهدف تطوير القدرات من خلال الدعم اللوجيستي وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية، الخميس، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهنسون والوفد المرافق لها، حيث تم التطرّق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية في مجال الهجرة خاصّة فيما يتعلّق بجانب التعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.

وأطلع الوزير الجانب الأوروبي على المجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للتصدّي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

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وزير الداخلية التونسى يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون مع الاتحاد الأوروبى

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