الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الإيطالى: روما على استعداد للحوار مع جميع الأطراف السودانية

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن استعداد سلطات بلاده "للحوار مع جميع الأطراف في السودان لتجنب فراغ سياسي يمكن أن تشغله أطراف أخرى"، لم يسمها.

وقال "تاياني" - في جلسة استماع مشتركة، الخميس، أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - :"إيطاليا مستعدة للبقاء إلى جانب السودان شرط أن يضع قادة الجيش النظامي وقوات الدعم السريع حداً للاشتباكات".

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد أعلن، في وقت سابق، أن سفير بلاده لدى السودان سيعود قريبا إلى أفريقيا لمباشرة عمله من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

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