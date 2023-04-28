الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مصطفي بيومى يناقش "اليهود فى الرواية المصرية الاندماج والقطيعة"

اليهود فى الرواية
اليهود فى الرواية المصرية الاندماج والقطيعة

يناقش الكاتب والناقد مصطفى بيومي كتاب «اليهود في الرواية المصرية الاندماج والقطيعة» الصادر عن دار إنسان للنشر والتوزيع ويناقشه الكاتب الروائي شريف العصفوري.

 

 تدير الندوة الكاتبة الروائية بهاء إبراهيم  في الساعة الثامنة مساء الإثنين الموافق 15 مايو المقبل عبر قناة المحروسة للتنوير ويبث اللقاء أون لاين.

يقول مارك ويتزمان «إذا كان لمصطلح أدب سياسي معنى فهو لا يترسخ بذهني من زاوية الإلتزام بل بمفهوم «الجغرافي»، أي إيجاد اتجاهات أو محاولة العثور على خطوط الطول والعرض للبلد الذي أعيش به». 

 

من المناسب التساؤل عن الدافع وراء دراسة الشخصيات اليهودية في الروايات المصرية في إطار الثالوث اليهودية، الصهيونية، إسرائيل؟ هل كتاب اليهود في الرواية المصرية الاندماج والقطيعة محاولة تفكيك لاشكالية الصراع العربي الإسرائيلي في ظل غياب خطاب سياسي متطور امام إرادة شعبية وثقافية يغلب عليها الرفض القاطع ليس للتطبيع فحسب بل لمجرد طرح المسالة للنقاش؟

 

والسؤال هنا: هل يمكن فهم واستيعاب أبعاد ومكونات من نعاديهم بمعزل عن الإحاطة بكل الجوانب التي تتعلق بهم عبر كافة المستويات؟

هل الشخصيات اليهودية في الرواية المصرية مركزية  أم هامشية، كيف كان تأثيرها في سير أحداث الروايات؟.

 

 واشارت الكاتبة الروائية بهاء إبراهيم إلى ان  للتنوير هذه هي  الحلقة الأولى من سلسلة « اليهود في الأدب والفن المصريين».

 

 الحلقة الثانية ستأتي بعنوان الصراع العربي الإسرائيلي في السينما والتليفزيون والحلقة الثالثة عن اليهود في الموسيقى المصرية.

وصرحت الكاتبة الروائية  بهاء ابراهيم  للدستور" تأتي مناقشة كتاب اليهود في الرواية المصرية الاندماج والقطيعة "بمناسبة مرور 75 عاما على  اعلان دولة الكيان  الصهيوني"إسرائيل ".

 

أما عن كتاب اليهود في الرواية المصرية الاندماج والقطيعة 

تعرض للشخصية اليهودية وظهورها في الأعمال الأدبية بداية من الكاتب محمد كامل حسين وحتى إصدارات أدبية في وقتنا الحالي. لذلك استغرق العمل في الكتاب عدة سنوات حتى يتمكن من حصر أو الإلمام بظاهرة تناول اليهود في الأعمال الأدبية الروائية المصرية.

كتاب اليهود في الرواية المصرية الاندماج والقطيعة الناقد مصطفي بيومي دار انسان للنشر والتوزيع الكاتب الروائي شريف العصفوري الكاتبة الروائية بهاء إبراهيم

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