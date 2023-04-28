الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النهضة والإصلاح: الشعب المصرى لديه رغبة لمشاركة الدولة همومها وقضاياها بالحوار الوطنى

حزب النهضة والإصلاح
حزب النهضة والإصلاح

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب النهضة والإصلاح، إن 100 ألف مقترح تنتظر الحوار الوطني، والذي يدل على حالة حوار كبيرة تعيشها الأمة المصرية ورغبة في المشاركة السياسية، منذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة للحوار.

 

وأضاف “عبدالعزيز”، خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك رغبة من الشعب المصري في مشاركة الدولة في الهموم والقضايا والملفات وإحداث حالة من الهوية الوطنية التي نبحث عنها، مؤكدًا أن الجميع يهتم بالشأن العام وكأن الحوار الوطني قبلة حياة لممارسة الحياة السياسية بشكل جاد ومنضبط.

 

جدية الحوار الوطني تظهر من حيث التنظيم وشكله

وتابع، أن الجدية تظهر من حيث التنظيم وشكله لأنه يمثل قيمة للدولة، كما أن الرئيس وعد بحضور الجلسات الأخيرة ومحاور الحوار هي الهموم العامة للوطن، مؤكدًا أن الحوار الوطني أصبح كمدرسة سياسية وأثرت بشكل كبير على إثراء الحياة السياسية المصرية بسبب الاقتراحات والموضوعات المطروحة للنقاش. 

النهضة والإصلاح الحوار الوطنى مشاركة الدولة الهموم والقضايا الهوية الوطنية

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