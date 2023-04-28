الاتحاد يهزم الشباب ويعزز صدارته للترتيب لدوري السعودي

فاز الاتحاد على ضيفه الشباب 2 /1، الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 18 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك كريستيان جوانكا التعادل للشباب في الدقيقة 67 بنفس الطريقة.

وفي الدقيقة 16 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل حمد الله الهدف الثاني له وللاتحاد من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة إهدار آرون بوبيندزا لاعب الشباب لضربة جزاء في الدقيقة 89.

وأكمل الاتحاد المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه زكريا هوساوي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الشباب عند 50 نقطة في المركز الثالث.

وبدأت المباراة بضغط من جانب الاتحاد، الذي قاد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله هجمات الفريق محاولا هز شباك الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو.

على صعيد آخر، استعان الشباب في محاولاته بالمهاجم آرون بوبندزا، إلى جانب سانتي مينا، فيما برز اسم نجم خط الوسط إيفر بانيجا، إلى جانب كريستيان جوانكا في خط الوسط.

وفي الدقيقة الخامسة،كاد كريتشوفياك لاعب الشباب أن يسجل الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه، حينما لعب رومارينيو لاعب الاتحاد كرة عرضية لتلمس لاعب الشباب وتتهادي في طريقها إلى خارج المرمي بجانب القائم الأيسر.

وتواصلت خطورة الاتحاد، وكاد حمد الله أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 13، حيث انفرد بمرمى الشباب، وراوغ الحارس قبل أن يسدد كرة أبعدها حسان تمبكتي لاعب الشباب من على خط المرمى.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للاتحاد بعد عرقلة تعرض لها رومارينيو داخل منطقة جزاء الشباب، ليترجمها عبد الرزاق حمد الله بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 18.

وبعد الهدف حاول الشباب العودة للمباراة، وقام بأكثر من محاولة على مرمى جروهي حارس الاتحاد الذي تألق في الذود عن مرماه في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة 35 سدد إياجو سانتوس لاعب الشباب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بالعارضة في واحدة من أخطر فرص الشباب في الشوط الأول.

وواصل الشباب محاولاته، وجاءت فرصة أخرى في الدقيقة 43، بعدما وجه سانتي مينا ضربة رأس بتجاه مرمى جروهي، لكن الكرة علت العارضة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الاتحاد 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل الشباب مهاجما بقوة محاولا تسجيل هدف التعادل، وسجل له إيفان برشيتش هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 51.

ورغم الهدف الملغي، ضغط الشباب مجددا، ونجح في الحصول على ضربة جزاء وضعها كريستيان جوانكا بنجاح في الشباك في الدقيقة 67، مسجلا هدف التعادل.

وبينما المباراة تقترب من نهاية الوقت الأصلي، احتسب الحكم ضربة جزاء للشباب في الدقيقة 89، لكن آرون بوبيندزا أهدرها لتضيع معها فرصة تسجيل الهدف الثاني للشباب.

وحصل زكريا هوساوي لاعب الاتحاد على البطاقة الحمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد ضربه لحسين القحطاني لاعب الشباب بدون كرة، لكن الاتحاد نجح في الفوز بعدما سجل له عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 16 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء.