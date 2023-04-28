رئيس إيجاد: تلقينا تأكيدات بالتزام جيش السودان بالهدنة المعلنة

كشف الدكتور أليو قرنق، رئيس بعثة إيجاد بجنوب السودان، عن تفاصيل مبادرة "إيجاد" لوقف إطلاق النار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، إنه من الممكن أن تنجح مبادرة إنهاء المعارك في السودان.

وأضاف:" تلقينا تأكيدات بالتزام جيش السودان بالهدنة المعلنة".

وأشارت إلى أن الوساطة الأمريكية كانت قد أقرت الهدنة السابقة وأدخل دول الإيجاد في الإسهام في عملية إنهاء الصراع في السودان، بإعتبار السودان هي الدولة التي ترأس دول الإيجاد حالياً".

وأكدت أن اللجنة المصغرة لدول الإيجاد بالنيابة عن رؤساء دول الإيجاد بهدف إنهاء الحرب، وتمديد الهدنة وطلب إرسال الطرفين عملية الوساطة بممثلين عنهم لجوبا او أي منطقة أخري.