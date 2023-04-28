نضال هشام لـ"القاهرة الإخبارية": الأحزاب السياسية فى السودان لم يقوموا بأى خطوة لحل الأزمة

كشفت الدكتورة نضال هاشم رئيس مبادرة معا ننقذ وطن، عن أخر تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية بين طرفي النزاع.

وقالت نضال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، إن الأحزاب السياسية في السودان لم يقوموا بأي خطوة لحل الأزمة.

وأضافت أن إن الحياة في السودان أصبحت معقدة أكثر عقب اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر 2018، موضحة أن هناك عدد من المبادرات أطلقت لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار.

وأشارت إلى أن القوي السياسية السودانية كان عليها دور كبير قبل اندلاع الحرب بين أطراف النزاع، موضحة أن هناك مبادرة جديدة إطلقت من تجمع أكاديمي وعدد من الباحثين والخبراء السودانين لوقف إطلاق النار والوصول لحل يرضي الجميع.