الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة: مصر تدير ملف إعادة الجاليات المصرية فى الأزمات باحترافية شديدة

إجلاء المواطنين
إجلاء المواطنين

كشفت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية، عن تفاصيل إدارة مصر لإعادة الجاليات المصرية من السودان.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تدير ملف إعادة الجاليات المصرية في فترات الأزمات باحترافية شديدة.

وأضافت أن ذلك ظهر في عديد من الأزمات مثل الأزمة الليبية واليمنية وعدد من الأزمات مثل ازمة أفغانستان، وكذلك في جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن مصر تعاملت مع الأزمة الحالية من خلال تشكيل خلية للأزمة مكونة من عدد من الوزارات بجانب جهاز المخابرات العامة المصرية، وأن الرئيس السيسي يتطلع بشكل دوري على التقارير الخاصة بالأزمة وهو ما أعطى صورة إيجابية للمجتمع الدولي في تعامل الدولة المصرية مع إجلاء الرعايا.

وأكدت أن مصر أخذت أكثر من خطوة من توفير وسائل تواصل مع المصريين ومطالبتهم بالالتزام بأماكنهم للحفاظ على سلامتهم.

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