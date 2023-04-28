تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 28-4-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

يسيطر الطقس اللطيف على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة، حيث تتراجع درجات الحرارة بمعدل أكثر من 5 درجات مع نشاط ملحوظ للحرارة، و تعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 28-4-2023ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الارصاد الجوية ان يسود اليوم الطقس المعتدل على كافة الأنحاء مائل للبرودة صباحًا، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على كافة أنحاء البلاد.

وأوضح بيان الأرصاد الجوية، أن تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر هي السمة المميزة لحالة الطقس، وتتركز على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 26، الصغرى 15

الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 15

العلمين الجديدة العظمى 23، والصغرى 16

مطروح العظمى 21، الصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 35، الصغرى 21

الغردقة العظمى 33، الصغرى 22

أسيوط العظمى 33، الصغرى 16

سوهاج العظمى 34، الصغرى 19

قنا العظمى 35، الصغرى 22

الأقصر العظمى 36، الصغرى 22

أسوان العظمى 37، الصغرى 21