الطائفة الإنجيلية تهنئ الفائزين بانتخابات سنودس النيل الإنجيلي

هنأ القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس راضي عطا الله والذي انتُخب رئيسًا لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي، وهو المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر.

كما هنأ زكي القس ماجد كرم، بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس السنودس، والقس رفعت فتحي، بمنصب أمين عام السنودس، والقس إميل أنور بمنصب سكرتير ثان للسنودس، والقس نظمي فوزي، بمنصب سكرتير ثالث للسنودس، والقس رفعت فكري، بمنصب رئيس مجلس الحوار، والشيخ وحيد زغلول، بمنصب رئيس مجلس شؤون شيوخ السنودس.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بفوز قيادات مخلصة في خدمة الكنيسة المشيخية، كما أشاد بنزاهة وشفافية الإجراءات الانتخابية، والتزام الطائفة الإنجيلية بمصر بمبدأ الديمقراطية في انتخابات قياداتها.

وقال رئيس الإنجيلية:"أتقدم بخالص التهنئة لجميع الإخوة من قيادات السنودس المنتخبين الجدد، وأصلي من أجل خدمتكم، وأن نسعى ونجتهد سويًّا في طاعة الله وخدمه بلادنا، ويمنح الله مصرنا الغالية السلام والعالم أجمع".

وأجرى سنودس النيل الإنجيلي المشيخي انتخابات على مقعد رئيس السنودس ونائب الرئيس وعدد من رؤساء المجالس السنودسية، وجاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة للدورة "١٣٣" بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.