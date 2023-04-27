الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: مانشستر يونايتد يتقدم على توتنهام بثنائية فى "البريميرليج"

جادون سانشو
جادون سانشو

تقدّم مانشستر يونايتد على مضيفه توتنهام هوتسبير في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدفين دون رد.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وضغط من بداية المباراة من أجل تسجيل هدف مبكر وفرض كامل سيطرته على مجريات اللعب.

وسجل جادون سانشو هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 7 بعد تمريرة من ماركوس راشفورد على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء وسدد الكرة على يسار الحارس وسكنت الشباك.

وضغط يونايتد في الدقائق التالية لتسجيل الهدف الثاني.

ونفذ ماركوس راشفورد ركلة حرة مباشرة ليونايتد ناحية مرمى توتنهام ومرت الكرة بجوار القائم الأيمن للحارس.

وانطلق ريتشارلسون بهجمة مرتدة لتوتنهام في الدقيقة 12 وسدد اىلكرة وتصدى لها الحارس بسهولة

ثم تسلم ريتشارلسون كرة طولية في الدقيقة التالية ومررها لهاري كين الذي حاول لعبها لسون هيونج داخل المنطقة ولكن دفاع يونايتد أبعد الكرة.

وكاد سانشو أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعد تمريرة من زميله برونو فيرنانديز وسدد الكرة ناحية المرمى وارتدت من المدافع وسددها مرة أخرى، وأبعدها لينجليه من على خط المرمى.

واستمرت المحاولات الهجومية لمانشستر يونايتد لتسجيل الهدف الثاني.

وتسلم برونو فيرنانديز الكرة من زميله ماركسو راشفورد في الدقيقة 23 وسددها في قدم مدافع توتنهام وتحولت لركلة ركنية، نفذها لوك شاو من الجانب الأيسر عرضية وأبعدها الدفاع وتسلمها إريكسن وبدأ من خلالها هجمة للفريق.

وسدد برونو فيرنانديز كرة قوية في الدقيقة 24 وتصدى لها الحارس فوستر وأبعدها لركلة ركنية، وأبعدها الدفاع بعد عرضية لوك شاو.

وانطلق ريتشارلسون بهجمة لتوتنهام في الدقيقة 27 وحاول لعب كرة عرضية داخل منطقة جزاء يونايتد وأبعدها الدفاع تحولت لركنية حولها إيفان بريسيتش برأسه وتصدى لها دي خيا ثم وصلت لسون هيونج الذي حاول تسديدها ولكن الكرة ارتطمت بلاعبي يونايتد.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية في الدقائق التالية من أجل هز الشباك.

ولعب برونو فيرنانديز كرة عرضية خلف دفاعات توتنهام ناحية ماركوس راشفورد في الدقيقة 38 وسددها الأخير وتصدى لها الحارس.

ثم نظم لاعبو توتنهام هجمة قوية وتبادل هاري كين التمريرات مع هويبيرج واخترق منطقة جزاء يونايتد وسدد الكرة ومرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

وأرسل راشفورد تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى ناحية مرمى توتنهام في الدقيقة 40، وتصدى لها الحارس فورستر.

ونفذ إريكسن ركلة حرة لمانشستر يونايتد بتسديدة ناحية مرمى توتنهام في الدقيقة 41 واعتلت الكرة العارضة.
 
وانطلق إيفان بريسيتش بهجمة مرتدة لتوتنهام في الدقيقة 43 وسدد الكرة بيسراه في المرمى وتصدى لها دي خيا.

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة التالية بعدما تحولت فرصة بريسيتش لهجمة مرتدة ليونايتد، وانطلق بها راشفورد بعد تمريرة من  برونو فيرنانديز، وسدد الكرة بيسراه على يمين حارس توتنهام.

واستحوذ مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 70% مقابل 30% لصالح لاعبي فريق توتنهام هوتسبير.

مانشستر يونايتد توتنهام هوتسبير الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد جادون سانشو

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