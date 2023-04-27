الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى تصادم سيارتين بكفر الشيخ

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بالقرب من عند كوبري الرغامة، بمركز الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بالقرب من كوبري الرغامة بمركز الرياض.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة، وجري نقلهم لمستشفي كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كل من «أ.م.ع»، 21 سنة، من برج البرلس، و«ن.س.ع.ا»، 22 سنة، من بلطيم، و«ح.م.إ.م»، 22 سنة، من البرلس، و«م.إ.س»، 30 سنة، من الرياض، و«م.أ.ك»، 24 سنة، من الرياض، و«ش.أ.ق»، 20 سنة، من بلطيم، و«ش.م.ب»، 30 سنة، من بلطيم، و«ع.ك.ع.ع.ا»، 19 سنة، من بلطيم، و«ش.ح.خ»، 21 سنة، من المنصورة، و«م.أ.ح»، 24 سنة، من الرياض.

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