الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على موعد المران الختامى للأهلى قبل مواجهة الرجاء

مران الأهلي
مران الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي بالمغرب غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن ينطلق المران في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوائح المنظمة للمباريات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين سجلهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

الاهلى الرجاء المغربي مران الأهلي دورى ابطال افريقيا

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