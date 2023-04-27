الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين لـ"القاهرة الإخبارية": بعض الدول تسعى لتأجيج الأزمة السودانية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عن تفاصيل مبادرة إيجاد لوقف إطلاق النار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن تعبير المجتمع الدولي عن الأزمة السودانية هو تعبير فضفاض للغاية.

 وأضاف أن هناك دول تسعي لوقف إطلاق النار وهناك دول ربما تكون تسبب في تأجيج إطلاق النار وربما في بداية أزمة عموماً. 

وأشار إلى أنه بعد مرور أسبوعين يمكن رصد محاولات كثيرة لوقف إطلاق النار، الذي تحقق منها علي أرض الواقع عملياً 3 فقط، والمفترض أن المبادرة الرابعة سارية حتي الآن بعد جهود من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وأكد أن الميليشيا تسخدم القصف العشوائي بوسط الخرطوم، موضحاً أن الهدنة الأخيرة سمحت بتحركات إلى حداً ما للمدنيين للحصول علي إمدادات متعددة.

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