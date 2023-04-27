الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هى تقود.. برنامج لتأهيل طالبات التعليم الفنى بمدرسة سنورس الفنية

جريدة الدستور

زار فريق العمل بمؤسسة شباب القادة، اليوم الخميس، مدرسة سنورس الفنية للبنات، بحضور عدد من مسئولي تعليم الفيوم، والتعليم الفني وإدارة المدرسة، في إطار التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة شباب القادة في برنامج دعم طالبات التعليم الفني هى تقود She Leads لدعم وتأهيل رائدات الأعمال من مختلف تخصصات التعليم الفني.

جاء ذلك تحت رعاية د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم حيث يبدأ تنفيذ البرنامج بمحافظة الفيوم- مدرسة سنورس الفنية للبنات- إدارة سنورس التعليمية.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى طرح فكرة إتاحة المجال لمشاركة عدد من مدارس التعليم الفني بالفيوم فى البرنامج لتوفير فرص أكثر لمشاركة الطالبات في البرنامج، وذلك لوجود الكثير من الأفكار المتميزة لدى طالبات التعليم الفنى، وإمكانية دعم رجال الأعمال للمشاريع الفائزة بالتمويل اللازم على مستوى المحافظة.

يهدف البروتوكول من خلال برنامج "هىّ تقود" لدعم وتمكين طالبات التعليم الفني من خلال دعم برنامج "هي تقود"، وذلك انطلاقاً من دور مؤسسات الدولة لدعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وحرصًا علي تعزيز جهود الدولة مبدأ التمكين وتكافؤ الفرص، ويستهدف البرنامج طالبات التعليم الفني فى ضوء رؤية مصر 2030.

كما يستهدف البروتوكول نشر ودعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف المجالات وحرصاً علي تعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين وتكافؤ الفرص من خلال المشاركة في المبادرات، وتم توزيع الاستمارات علي الطالبات للمشاركة في المشروع.

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تعليم الفيوم بدء تنفيذ برنامج هى تقود لدعم وتأهيل طالبات التعليم الفني بمدرسة سنورس الفنية للبنات

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