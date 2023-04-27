الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو يوسف: التحضيرات لـ"الكتيبة 101" كانت صعبة جدًا

عمرو يوسف
عمرو يوسف

كشف الفنان عمرو يوسف، كواليس مشاركته في مسلسل الكتيبة 101، قائلا: "إن الممثل عندما يقدم عملا مدركا أنه حدث بالفعل، يكون مركزا بشكل قوي أن ينقل الصورة كما حدثت". 

وأضاف عمرو يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: "قعدت مع ضباط كثيرين، وهم ساعدوني بشكل كبير، واستفدت من وجودي حولهم ومعهم، من خلال الحصول على تفاصيل كثيرة جدًا، ساعدتني في بناء الشخصية، وأكملت الخط والدراما الموزونة".

وأوضح أن صعوبة المسلسل في كتابته، حيث إنه في حالة مسلسل الكتيبة 101، لا تقول للكاتب افتح باب خيالك واكتب ما تريده، لكن الكاتب عمل على نقل قصة حقيقية بشكل جذاب، وشكل به إثارة وتشويق، في النهاية يتم عمل مسلسل درامي.

وأشار إلى أن سرد الأحداث التاريخية كان في إطار درامي مشوق، لافتًا إلى أن فرقة العمل بالمسلسل اتفقت على أن نخرج جميعنا متميزين ومختلفين، معقبًا: "التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جدًا، وحققنا إنجازا كبيرا بخروج المسلسل بهذا الشكل".

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