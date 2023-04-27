الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجيش السودانى: نأمل أن تلتزم الميليشيات بمتطلبات سريان الهدنة وعدم خرقها

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعربت القوات المسلحة السودانية، عن أملها أن يلتزم "المتمردون" بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقوات الجيش السوداني، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض حياة وممتلكات المواطنين للخطر، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل منذ قليل.

الجيش السودانى يوافق على مدد الهدنة 72 ساعة للمساهمة فى تهدئة الأوضاع

 

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، موافقتها على تمديد الهدنة التي طرحها الجانبان السعودي والأمريكي لمدة 72 ساعة إضافية.

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن ذلك يأتي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتسيير النواحى الإنسانية لجميع المواطنين السودانيين، مشيرا إلى أن الهدنة يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.

 

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