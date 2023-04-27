مركز بروكسل الدولى لـ"القاهرة الإخبارية": ما يحدث فى السودان يُهدد المنطقة

كشف الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي، اليوم، عن تفاصيل مبادرة إيجاد لوقف إطلاق النار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن ما يحدث في السودان يُهدد بكوارث على المنطقة.

وأضاف “نحن أمام مشهد ضبابي لأن الطرفين يرحبان بأي هدنة كلامياً”.

وأشار إلى أن الأمر على أرض الواقع خطير جداً ويذهب بالأمور إلى انحدار شديد في ظل غياب دولي حقيقي لهذه المأساة، وما يحدث بالسودان خطير على هذه البقعة الجغرافية من العالم.