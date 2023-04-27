"القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين: السلطات المصرية تكثف خدمات الصحة بالمعبر

كشف أحمد أبوزيد، موفد فضائية "القاهرة الإخبارية"، من معبر أرقين البري علي الحدود المصرية السودانية، عن آخر تطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن السلطات المصرية تكثف خدمات الصحة بالمعبر.

وأضاف أن المعبر المصري يعمل على مدار الساعة لتسهيل عودة المصريين، مبييناً أن السلطات المصرية تساعد القادمين من السودان من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن هناك 16 ألفا من غير حمله الجنسيات المصرية، منهم ألفان من 50 دولة، موضحاً أن مصر تتحمل عباء منفرداً عن كل دول العالم لتسهيل جلاء المواطنين من السودان.