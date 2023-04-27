الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين: السلطات المصرية تكثف خدمات الصحة بالمعبر

معبر أرقين
معبر أرقين

كشف أحمد أبوزيد، موفد فضائية "القاهرة الإخبارية"، من معبر أرقين البري علي الحدود المصرية السودانية، عن آخر تطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن السلطات المصرية تكثف خدمات الصحة بالمعبر.

وأضاف أن المعبر المصري يعمل على مدار الساعة لتسهيل عودة المصريين، مبييناً أن السلطات المصرية تساعد القادمين من السودان من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن هناك 16 ألفا من غير حمله الجنسيات المصرية، منهم ألفان من 50 دولة، موضحاً أن مصر تتحمل عباء منفرداً عن كل دول العالم لتسهيل جلاء المواطنين من السودان.

مواد متعلقة

مسئول صومالى سابق: مبادرة «إيجاد» لن تنجح فى حل أزمة السودان

فرحات لـ"القاهرة الإخبارية": مبادرة "إيجاد" بالسودان تتسم بالغموض

سفارة السودان بلندن: مصر لها دور أساسى فى الوصول إلى حلول سياسية للأزمة

"القاهرة الإخبارية" ترصد استمرار عمليات الإجلاء من السودان إلى مصر

السودان: الأمم المتحدة أخطرت "الصحة العالمية" باعتداءات الميليشيا على المستشفيات

السفارة السودانية بلندن: يجب على الدول الغربية إدانة أفعال الميليشيا المتمردة

السفارة السودانية بلندن: مصر سهلت حصول السودانيين على التأشيرات

سفارة السودان بلندن: ما فعلته "ميليشيا الدعم" محاولة انقلاب عسكرى على السلطة

الأكثر قراءة

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

محافظ أسيوط يعزّى عائلة بمنشأة خشبة فقدت 7 من أبنائها فى ليبيا (صور)

جثمان متفحم.. مصرع طفل في حريق بمدينة الضبعة (صور)

وانتهى الحب.. كواليس انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسنى

مصر والسودان «2-2»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «2-2»

وائل لطفي

هل نحن مستهدفون؟

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء