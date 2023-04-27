هاري كين وسون فى مقدمة هجوم توتنهام لمواجهة مان يونايتد

أعلن رايان ماسون، المدير الفني المؤقت لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر يونايتد، ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويقود هاري كين وسون هيونج مين هجوم توتنهام في مباراة اليوم وبجوارهما ريتشارلسون.

ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم خدمات كل من: "رودريجو بنتانكور، يوسوفا بيسوما، إيمرسون رويال، رايان سيسجنون".

وجاء تشكيل توتنهام لمباراة اليوم على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: فريزر فوستر.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، كليمون لينجليه،

وسط الملعب: بيدرو بورو، إيميل هويبيريج، أوليفر سكيب، إيفان بريسيتش.

الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، ريتشارلسون.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أوستين، تانجانجا، ديفنسون سانشيز، سار، بن ديفيز، مونديلي، لوكاس مورا، دانجوما، كولوسوفيسكي".

ويدخل توتنهام مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة القاسية في المباراة الماضية أمام فريق نيوكاسل يوناتيد بستة أهداف مقابل هدف؛ ويتطلع لحصد الفوز بمباراة اليوم لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة، في محاولة للاقتراب من المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وبشكل خاص يرغب رايان ماسون، المدير الفني المؤقت للسبيرز في تحقيق الفوز بالمباراة من أجل زيادة ثقة إدارة النادي في قدراته، وبداية مرحلة تصحيح مسار الفريق ومحاولة اللحاق بالمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز بآخر مباراتين أمام فريقي بورنموث، ثم نيوكاسل وسبقهما بالفوز على برايتون ألبيون عقب التعادل أمام ساوثهامبتون وإيفرتون.

ويتطلع توتنهام لإيقاف سلسلة هزائمه أمام مانشستر يونايتد، إذ تعرض للخسارة في آخر 4 مباريات لعبها ضد يونايتد؛ محاولًا تفادي الاقتراب من أطول سلسلة هزائم ضد يونايتد والتي عاشها في الفترة بين سبتمبر 2001 وسبتمبر 2004 والتي خسر خلالها 7 مباريات.