انخفاض ملحوظ.. الأرصاد تكشف لـ"الدستور" طقس غدًا الجمعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على مختلف أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، والتي أكدت أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "غدًا الجمعة سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد".

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "أن حالة الطقس غدًا تشهد أجواء مائلة للبرودة صباحًا، مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء".

وأشارت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس غدًا الجمعة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، سيشعر به المواطن، موضحًة: "سيكون الفارق بين درجات الحرارة إلى 6 درجات".

وأضافت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "سيشهد الجو غدًا الجمعة وجود فرص لسقوط أمطار على مطروح والإسكندرية تكون خفيفة لا تؤثر على أي أعمال للأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن حالة الطقس غدًا الجمعة من المتوقع أن تشهد التأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا على أغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا".

درجات الحرارة غدًا الجمعة