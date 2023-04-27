الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 200 ألف طن مخلفات من إدكو إلي المدفن صحي بدر بالبحيرة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية هشام آمنة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قيام الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات التابعة للوزارة وعلى مدار اليوم بالإشراف على عمليات نقل المخلفات والدفن الآمن لها وذلك لنحو 200 ألف طن من التراكمات التاريخية بمدينة ادكو بالبحيرة إلي المدفن الصحي الآمن الذي تم انشاؤه بمدينة بدر بالبحيرة.

جاء ذلك بحضور أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات بالوزارة، والدكتور عبد المنعم سند والدكتور طارق عيد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ورئيس مركز ومدينة بدر وممثلي ادارة المخلفات بالمحافظة لافتًا إلى أن عمليات النقل، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والشركات العاملة في منظومة النظافة وتم البدء الفعلي في رفع التراكمات والتي سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

أوضح وزير التنمية المحلية أن حل تحسين مستوي النظافة وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة علي أرض المحافظات.

يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة لإعادة الصورة الجمالية والوجه الحضاري للشارع المصرى وبما يليق بمصر وشعبها خاصة مع الجمهورية الجديدة، وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الرئيس السيسى، يتابع تفاصيل الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظات وآليات تفعيل المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

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