باحث فى الشؤون الدولية: انشغال أمريكى بقضايا أخرى بعيدة عن أزمة السودان

كشف الدكتور إدموند غريب، الباحث في الشؤون الدولية، عن تفاصيل مبادرة إيجاد لوقف إطلاق النار فى السودان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن هناك انشغالا أمريكيا بقضايا أخرى بعيدة عن أزمة السودان.

وأضاف أن السودان إحدى الدول المهمة جداً لدول الجوار والدول الغربية، لما يملكه من موارد غنية جداً وبالتالي الإدارة الأمريكية تتحرك وتقول إنها تريد إنهاء الصراع والعودة للحوار.

وأشار إلى أن هناك تحريكا لبعض السفن الحربية الأمريكية بجانب عدد من المستشارين العسكريين الأمريكان في السودان، موضحاً أن هناك تحركات من قبل عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية.