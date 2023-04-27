قناة الناس.. نيفين مختار: غضب الأم على الأبناء تنزع منهم البركة (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن للجنة بابان هما الأم والأب، فيجب على الأبناء أن ينهلا من منهما كيفما يشاؤون، محذرةً من غضب الأم على الأبناء تنزع منهم البركة طوال حياتهم.

وأضافت الدكتورة نيفين مختار، اليوم الخميس، خلال حلقة جديدة من برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الحديث المشهور الذي يقول "الجنة تحت أقدام الأمهات"، هو حديث موضوع، لكن الحديث الصحيح هو "إلزم أمك فإن الجنة تحت رجليها"، لافتةً إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الوالد حيث قال: "الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع".

وأوضحت نيفين مختار، أن الفائز من الأبناء من تدعي له أمه، فدعوتها مستجابة، محذرةً من دعوة الأم على أبنائها بأن تدعو في وقت يكون باب السماء مفتوح فيصيب وليدها مصاب فتندم الأم على ما قامت به، مطالبة الأبناء بأن لا تغضب عليهم أمهاتهم أو تنحدر دمعة على خدها بسببهم.