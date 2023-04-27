"المركزي للمحاسبات" يكشف عن تأخير استغلال شركة مصر الجديدة للإسكان لمدينة غرناطة

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن عدم استغلال بعض أصول الشركة والتي تمثل طاقة عاطلة مدينة غرناطة رغم الانتهاء من مشروع تطويرها واستلامها منذ 28/3/2019

فيما كان رد الشركة علي الجهاز المركزي للمحاسبات أنه بالنسبة لمدينة غرناطة فقد قامت الشركة بإعداد كراسة شروط وصدور قرار مجلس الإدارة رقم 84 لسنة عام 2022 بالموافقة على طرح كراسة الشروط على المستثمرين حتى يقدموا أفكارهم لاستغلال المكان واختيار أنسب العروض المقدمة منهم فنيا وماليا للمحافظة علي قيمة مدينة غرناطة التراثية والحصول على أعلى عائد مادي من استثمارها وجاري حاليًا استكمال الإجراءات لطرحها ونظرًا لأن مبنى غرناطة له أبعاد أخرى تاريخية بالإضافة إلى الاستثمار فيه فهو مبني تراثي ومعلم أثري قديم ويحتاج إلى المحافظة عليه وما تم عمله في المبنى سابقًا من الترميم والتطوير وإعادة رونقه إلى مكان عليه وقد تم إقامة عدة فعاليات بغرناطة في 1/11/2022 وفعالية أخرى يوم 19/11/2022 لمدة أسبوع والفعالية 8/12/2022 لمدة أسبوع حيث تهدف الفعاليات إلى تعريف المستثمرين بامكانيات المنطقة وذلك من أجل استهداف شريحة كبيرة ومتميزة من المستثمرين عند طرح كراسة الشروط السابق ذكرها وتم عمل خطة تسويقية طموحة عن طريق استشاري التسويق تشمل عمل خيمة رمضانية يتخللها حفل يحضره كبار المستثمرين والمطورين للتعرف على إمكانيات الموقع وشروط الطرح تمهيدًا للطرح الكراسة في شهر مايو القادم 2023.

ومن الجديد بالذكر أن وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت كان قد اجتمع بالمهندس تامر ناصر العضو المنتدب التنفيذي والرئيس التنفيذي للشركة مطالبًا مجلس الإدارة بضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول ومحفظة الأراضي المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والعمل على الاستفادة المثلى والاستماع إلى شكاوى ساكني مدينة هيلوبلس الجديدة التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.