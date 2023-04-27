الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك، اليوم الخميس، على طريق "قلين - دسوق" بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات المحافظة إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك علي طريق "قلين- دسوق" ووقوع مصابين.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة وهم: "عبد الرحمن شوقي عطية، 49 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ويقيم قلين، ومحمد عبد الحي تواب، 29 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيم قلين، وعبد الجواد أحمد فرج، 53 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ويقيم بقرية شباس الشهدا، ومصطفى حسني يوسف، 28 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، ويقيم بقرية شباس الشهدا".

وجري نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، وجميع الحالات بالاستقبال تحت الملاحظة والعلاج.

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