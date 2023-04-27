سفارة السودان بلندن: مصر لها دور أساسى فى الوصول إلى حلول سياسية للأزمة

كشف القائم بأعمال السفارة السودانية في لندن، المستشار خالد محمد علي، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية.

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية في لندن، خلال لقائه الخاص بفضائية" القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن مصر تدرك أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان.

وأضاف أن مصر لها دور أساسي في الوصول إلى حلول سياسية أو مبادرات لحل الأزمة.

وتابع: "نتوقع أن يكون هناك اتفاق مختلف يشمل جميع السودانيين، وإنهاء التمرد والحفاظ على الدولة السودانية هو أولويتنا الآن".

وأكد أن الشعب السوداني يقف خلف قواته المسلحة لعودة الاستقرار، ما حدث هو فاتورة يدفعها الشعب السوداني لاستعادة الدولة السودانية".