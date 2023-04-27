جنايات بنها تقضى بإعدام شخص متهم بالقتل والسرقة وتجارة المخدرات

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية بالإعدام شنقا، لمتهم ضمن 5 متهمين آخرين صدر بحقهم أحكام سابقة، لاتهامهم بقتل شخص وتكوينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص فى تجارة المواد المخدرة وسرقة المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية فى بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد ووكيل النيابة وليد محسن إسماعيل، وأمانة سر محمد طايل.

تضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25886 لسنة 2015 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 5367 لسنة 2015 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 4 / 10/ 2015، قام يحيى محمد حسين أسعد وشهرته يحيى عصير، و4 متهمين آخرين صدر فى حقهم أحكام سابقة، بالقتل عمدَا المجني عليه ياسر أ أ مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا أسلحة نارية بنادق آلية وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وأطلق المتهم الثانى أعيرة نارية تجاهه حتى تيقن مفارقته للحياة قاصدًا إزهاق روحه لخلاف سابق بينهما فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى كان القصد منها تسهيل ارتكابها، ألا وهى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق الهاتف المحمول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين جميعا قاموا بتكوين عصابة كان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا- حشيش- في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة، و2 بندقية آلية وهى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمستخدمة فى الجرائم محل الاتهام السابقة.