الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تحصد المركز الأول محليًا والرابع أفريقيًا في مجال الطاقة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن د.محمود زكي، رئيس جامعة طنطا حصاد الجامعة المركز الأول فى مجال الطاقة على مستوى الجامعات المصرية المحلية، والمركز الرابع على مستوى الجامعات الافريقية، وذلك وفقًا لتصنيف سيماجو الاسباني الشهير والمخصص للجامعات والمراكز البحثية.

أوضح أن الجامعة حققت تقدمًا كبيرًا فى تصنيف "سيماجو" الإسبانى للجامعات والمراكز البحثية لعام 2023 (Scimago Institutions Ranking) حيث نجحت الجامعة فى الظهور ضمن جامعات الفئة الأولي عالميًا Q1 وتقدمت الجامعة 117 مركزا عالمياً وأصبحت فى المركز الـ 10 محلياً من بين 49 جامعة ومركز بحثي مقارنةً بالمركز الـ 20 فى العام الماضى.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولى اهتماما خاصا بالتصنيفات الدولية والبحث العلمي، والذي إنعكس فى تحقيق الجامعة قفزات متتالية فى العديد من التصنيفات الدولية، مما يعزز من قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات المصرية والعربية والدولية، موضحًا حرص الجامعة الدائم على تحقيق مكانة بحثية وتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دولياً، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لباحثيها.

أوضح رئيس الجامعة أن تصنيف "سيماجو" الإسبانى الدولي يعتمد في تقييمه للجامعات عالميًا علي مؤشر مركب من 3 مؤشرات مختلفة يستند أولها إلى التأثير البحثي للجامعة بنسبة (50%) من اجمالي درجات المؤشر المركب ومدي تحفيز الجامعة الابتكار (30%) من إجمالي الدرجات والتأثير المجتمعي للجامعة (20%) من إجمالي الدرجات ويتضمن كل مؤشر من الثلاثة العديد من المؤشرات الفرعية التي يصل عددها إلى 17 مؤشرًا تهدف تلك المؤشرات إلى عكس الخصائص العلمية والاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البحثية منها القيادة العلمية والمدارس البحثية والتعاون الدولي والتميز في النشر والتأثير التكنولوجي للجامعة والمعرفة المبتكرة وحجم الويب الخاص بالجامعة وعدد الشبكات الفرعية للجامعة وغيرها من المؤشرات الفرعية.

جامعة طنطا تحصد المركز الأول محليا والرابع افريقيا فى مجال الطاقة وفقا لتصنيف سيماجو الاسباني للجامعات البحث العلمي التصنيفات الدولية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الجامعات المصرية

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

جثمان متفحم.. مصرع طفل في حريق بمدينة الضبعة (صور)

فوائد التوقيت الصيفى.. 70 دولة حول العالم تعتمده سنويًا وإنتاجية أزيد فى مصر

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

أسعار بترول الخليج تهبط لأدنى مستوى خلال أسبوع العيد

وانتهى الحب.. كواليس انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

خطاب الأديان.. وإنسان الغد

عبد الرحيم طايع

فوضى الفتاوى الدينية مجددًا

القس رأفت رؤوف الجاولي

الهوة السحيقة بين التفاخر والقناعة

وليد صلاح

قدر الكبار

دهون الكبد

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء