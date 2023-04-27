جامعة طنطا تحصد المركز الأول محليًا والرابع أفريقيًا في مجال الطاقة

أعلن د.محمود زكي، رئيس جامعة طنطا حصاد الجامعة المركز الأول فى مجال الطاقة على مستوى الجامعات المصرية المحلية، والمركز الرابع على مستوى الجامعات الافريقية، وذلك وفقًا لتصنيف سيماجو الاسباني الشهير والمخصص للجامعات والمراكز البحثية.

أوضح أن الجامعة حققت تقدمًا كبيرًا فى تصنيف "سيماجو" الإسبانى للجامعات والمراكز البحثية لعام 2023 (Scimago Institutions Ranking) حيث نجحت الجامعة فى الظهور ضمن جامعات الفئة الأولي عالميًا Q1 وتقدمت الجامعة 117 مركزا عالمياً وأصبحت فى المركز الـ 10 محلياً من بين 49 جامعة ومركز بحثي مقارنةً بالمركز الـ 20 فى العام الماضى.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولى اهتماما خاصا بالتصنيفات الدولية والبحث العلمي، والذي إنعكس فى تحقيق الجامعة قفزات متتالية فى العديد من التصنيفات الدولية، مما يعزز من قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات المصرية والعربية والدولية، موضحًا حرص الجامعة الدائم على تحقيق مكانة بحثية وتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دولياً، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لباحثيها.

أوضح رئيس الجامعة أن تصنيف "سيماجو" الإسبانى الدولي يعتمد في تقييمه للجامعات عالميًا علي مؤشر مركب من 3 مؤشرات مختلفة يستند أولها إلى التأثير البحثي للجامعة بنسبة (50%) من اجمالي درجات المؤشر المركب ومدي تحفيز الجامعة الابتكار (30%) من إجمالي الدرجات والتأثير المجتمعي للجامعة (20%) من إجمالي الدرجات ويتضمن كل مؤشر من الثلاثة العديد من المؤشرات الفرعية التي يصل عددها إلى 17 مؤشرًا تهدف تلك المؤشرات إلى عكس الخصائص العلمية والاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البحثية منها القيادة العلمية والمدارس البحثية والتعاون الدولي والتميز في النشر والتأثير التكنولوجي للجامعة والمعرفة المبتكرة وحجم الويب الخاص بالجامعة وعدد الشبكات الفرعية للجامعة وغيرها من المؤشرات الفرعية.