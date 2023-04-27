سفارة السودان بلندن: ميليشيا الدعم مستمرة في مداهمة المنازل وسرقة الممتلكات

كشف القائم بأعمال السفارة السودانية في لندن، المستشار خالد محمد علي، عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي السودانية.

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية في لندن، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، إن الحكومة وافقت على الهدنة مراعاة للأوضاع الإنسانية وإجلاء الرعايا الأجانب.

وأضاف أن ميليشيا الدعم مستمرة في مداهمة المنازل وسرقة ممتلكات المواطنين، موضحاً أنه حدثت خروقات كبيرة للهدنة من ميليشيا الدعم السريع.

وأشار إلى أن ميليشيا الدعم السريع ترهب المواطنين وتضع قناصة على أسطح المنازل.