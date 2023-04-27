"القاهرة الإخبارية": جهود متسارعة لإجلاء رعايا الدول من السودان

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان جهود متسارعة لإجلاء رعايا الدول العربية والأجنبية من السودان.

وقال التقرير، إن هناك سباقا مع الزمن تعيشه معظم دول العالم مع تسارع وتيرة الأحداث في السودان، حيث تواصل الطائرات والسفن عمليات إجلاء رعاياها إلى بلادهم.

أضاف أنه في ثاني أكبر مطارات أوروبا هبطت أول طائرة فرنسية على متنها عدد من المواطنين الفرنسيين في مطار شارل ديجول، لافتًا إلى أن فرنسا أجلت نحو 5838 شخصا من السودان، حتى الآن، فيما أعلنت ألمانيا اكتمال مهمة الإجلاء بعد نقل أكثر من 700 شخص.