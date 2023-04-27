بعد تعرضه لوعكة صحية.. محطات فى حياة الفنان قيس عبد الفتاح

بحث الجمهور عنه عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لذا تصدر الفنان قيس عبد الفتاح، الذي قُبل في كلية الطب، لكنه فضّل الفن على دراسة الطب، التريند بسبب تعرضه لأزمة صحية مرَّ بها الفنان قيس عبد الفتاح نُقل على إثرها إلى المستشفي خاصًة بعد قلق الأطباء من حدوث مشكلة صحية في القلب.

الفنان قيس عبد الفتاح هو الفتى المدلل الذي كان يظهر على شاشات السينما من أثرياء وعلية القوم، وكان يؤدي دوره ببراعة شديدة لذا أحب الجمهور والمشاهدين رؤيته منذ بداية ظهوره في فترة السبعينات، وترصد "الدستور" عنه أبرز المحطات في حياته في السطور التالية.

الفنان قيس عبد الفتاح ينتمي لعائلة فنية عشق الفن منذ نعومة أظافره، فأولاد بنت عمة والدته صلاح ذو الفقار، وعز ومحمود ذو الفقار، وكانت جدته لوالده هي نبيهة أباظة.

ومن أشهر أعماله فيلم خلي بالك من زوزو[1972] وكان هو بطل الفيلم، الذي مرًّ عليه أكثر من 50 عاما إلا أن الجمهور لا زال يتذكره، وفيلم على باب الوزير[1982] فيلم أبي فوق الشجرة[1969] مسلسل الأيام [1979].

عشق السندريلا ورفض الزواج من زبيدة ثروت

تجاهل الفنان قيس عبد الفتاح حب الفنانة الراحلة زبيدة ثروت له، بسبب زواجها قبلها من مخرجة شهيرة، إلا أن ثروت ألحت عليه بالزواج وكانت تطارده بسبب حبها الشديد له، إلا أنه رفض هذا الحب بسبب غيرتها الشديدة التي تسببت في انفصالها عن زوجها عمر ناجي بعد زواجهما لم يدم لأكثر من 10 أيام، وهو الأمر الذي كان يسبب خوف شديد له، ووصف "ثروت" بالمثقفة إلا أن القدر لم يجعل بينهما نصيب.

وبالإشارة إلى الفنانة الراحلة سعاد حسني، تحدث أنه أحبها كثيرًا وكان يريد الزواج منها خاصًة بعد العمل معها في فيلم خالي بالك من زوزو، إلا أن الراحلة سعاد حسني لم تشعر به، بسبب كثرة الناس من حولها، وهو رفض أن يعترف لها قائلًا: "حبيتها بصدق، وكنت منتظر منها إشارة لهذا الحب" –حسبما صرح في أحد لقاءاته التلفزيونية.

يجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم قيس عبدالفتاح، في افتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، التي أقيمت برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، وتحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.