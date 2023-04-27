تردد قناة بطوط 2023 وخطوات ضبطها على الرسيفر من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من الأباء والأمهات والأطفال في الساعات الأخيرة.

ويبحث عشاق ومتابعبن قنوات الأطفال وتنزيلها على أجهزة الاستقبال الكبار قبل الصغار، عن تردد قناة بطوط 2023 وخطوات ضبطها على الرسيفر لمشاهدة أفضل البرامج للاستمتاع بها.

تردد قناة بطوط 2023

التردد قناة بطوط: 11411

ترميز قناة بطوط: 27500.

الاستقطاب قناة بطوط: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ قناة بطوط: 5/6

تردد قناة طيور الجنة 2023 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11315- 11393 – 11258.

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة المجد الفضائية 2023

تردد قناة المجد 2023 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أطفال ومواهب 2023 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11354.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة كراميش 2023

تردد قناة كراميش 2023 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11315- 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

طريقة ضبط تردد قناة بطوط على جهاز الرسيفر