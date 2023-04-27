الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة بطوط 2023 وخطوات ضبطها على الرسيفر

قناة بطوط
قناة بطوط

تردد قناة بطوط 2023 وخطوات ضبطها على الرسيفر من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من الأباء والأمهات والأطفال في الساعات الأخيرة.

ويبحث عشاق ومتابعبن قنوات الأطفال وتنزيلها على أجهزة الاستقبال الكبار قبل الصغار، عن تردد قناة بطوط 2023 وخطوات ضبطها على الرسيفر لمشاهدة أفضل البرامج للاستمتاع بها.

تردد قناة بطوط 2023

  • التردد  قناة بطوط: 11411
  • ترميز  قناة بطوط: 27500.
  • الاستقطاب  قناة بطوط: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ  قناة بطوط: 5/6

تردد قناة طيور الجنة 2023 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 11315- 11393 – 11258.
معدل الترميز: 27500 .
الاستقطاب: عمودي .
معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .
القمر الصناعي: نايل سات .
تردد قناة المجد الفضائية 2023

تردد قناة المجد 2023 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 12226.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أطفال ومواهب 2023 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 11354.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة كراميش 2023

تردد قناة كراميش 2023 على القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 11315- 11390.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
القمر الصناعي: نايل سات.

تعرف على تردد قنوات الأطفال 2023

طريقة ضبط تردد قناة بطوط على جهاز الرسيفر

  1. في البداية، قم بالنقر فوق القائمة، ثم قم باختيار منها للتثبيت.
  2. بعد ذلك، اضغط على أربعة أصفار لإدخال كلمة المرور، كما هو معروف في معظم الأجهزة بنفس الرقم.
  3. ثم اضغط على كلمة تردد أو أدخل التردد، ثم أدخل البيانات التالية وهي: تردد القناة 10853 ، معدل ترميز 27500، معدل الاستقطاب الأفقي، معدل تصحيح الخطأ ¾.
  4. ثم قم بتحديد التردد الذي كتبته وأيضًا اضغط على الزر الأزرق الذي سيعني البحث، قد تختلف ألوان الأزرار من جهاز لآخر، يجب أن تبحث في القنوات المجانية، ثم تختار من بينها عملية بدء البحث ، وبعد ذلك تضغط على حفظ نتيجة البحث.
  5. سوف تظهر لك العديد من القنوات بنفس التردد، ويجب عليك البحث عن القناة التي تريدها وتحويلها إلى رقم قريب لمشاهدة قنواتك.
تردد قناة بطوط 2023 وخطوات ضبطها تردد قناة بطوط 2023 تردد قناة طيور الجنة 2023 تردد قناة المجد 2023 تردد قناة أطفال ومواهب 2023 تردد قناة كراميش 2023

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

وانتهى الحب.. كواليس انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسنى

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بالجدول

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

قدر الكبار

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء