تردد قناة بطوط 2023 وخطوات ضبطها على الرسيفر
تردد قناة بطوط 2023 وخطوات ضبطها على الرسيفر من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من الأباء والأمهات والأطفال في الساعات الأخيرة.
ويبحث عشاق ومتابعبن قنوات الأطفال وتنزيلها على أجهزة الاستقبال الكبار قبل الصغار، عن تردد قناة بطوط 2023 وخطوات ضبطها على الرسيفر لمشاهدة أفضل البرامج للاستمتاع بها.
تردد قناة بطوط 2023
- التردد قناة بطوط: 11411
- ترميز قناة بطوط: 27500.
- الاستقطاب قناة بطوط: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ قناة بطوط: 5/6
تردد قناة طيور الجنة 2023 على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 11315- 11393 – 11258.
معدل الترميز: 27500 .
الاستقطاب: عمودي .
معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .
القمر الصناعي: نايل سات .
تردد قناة المجد الفضائية 2023
تردد قناة المجد 2023 على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 12226.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة أطفال ومواهب 2023 على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 11354.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة كراميش 2023
تردد قناة كراميش 2023 على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 11315- 11390.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
القمر الصناعي: نايل سات.
طريقة ضبط تردد قناة بطوط على جهاز الرسيفر
- في البداية، قم بالنقر فوق القائمة، ثم قم باختيار منها للتثبيت.
- بعد ذلك، اضغط على أربعة أصفار لإدخال كلمة المرور، كما هو معروف في معظم الأجهزة بنفس الرقم.
- ثم اضغط على كلمة تردد أو أدخل التردد، ثم أدخل البيانات التالية وهي: تردد القناة 10853 ، معدل ترميز 27500، معدل الاستقطاب الأفقي، معدل تصحيح الخطأ ¾.
- ثم قم بتحديد التردد الذي كتبته وأيضًا اضغط على الزر الأزرق الذي سيعني البحث، قد تختلف ألوان الأزرار من جهاز لآخر، يجب أن تبحث في القنوات المجانية، ثم تختار من بينها عملية بدء البحث ، وبعد ذلك تضغط على حفظ نتيجة البحث.
- سوف تظهر لك العديد من القنوات بنفس التردد، ويجب عليك البحث عن القناة التي تريدها وتحويلها إلى رقم قريب لمشاهدة قنواتك.