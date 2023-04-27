حبس شخصين للتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار مهجور كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف العقار أمكن ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على "حفرة بعمق 15 مترا- الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.