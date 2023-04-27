الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق نشب داخل شقة بالجيزة

جريدة الدستور

انتدبت النيابة العامة بالجيزة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بـ منطقة الوراق دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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