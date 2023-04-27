النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أثناء عبوره الطريق بالجيزة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بـ منطقة الوراق بالجيزة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث مصادمة بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور 5 أشخاص للطريق بمنطقة الوراق صدمتهم سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.