حبس المتهم بسرقة آخر وإصابته بطلق خرطوش فى القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة آخر في القاهرة، وإصابته بطلق ناري "خرطوش" بالجسم، في القاهرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة الانتهاء من التحريات عن الواقعة، والنشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقيت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغ من أحد المستشفيات بمنشأة ناصر في القاهرة، باستقبالها لأحد الأشخاص، ومصاب بطلق ناري "خرطوش" بالجسم، وبسؤال المجني عليه قرر أن أحد الأشخاص لا يعلم بيانات عنه، قام بالتعدي عليه بالضرب، بفرد خرطوش بحوزته نتج عنه إصابته بطلق ناري وسرقة مبلغ مالي.

وبالتحريات جرى القبض على المتهم بالقاهرة، له معلومات جنائية، يقيم بمنشأة ناصر وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع، واعترف بإصابة المجني عليه بطلق ناري وارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، وإحالته للنيابة.