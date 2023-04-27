الاتحاد الدولى للجمباز: تنظيم مصر بطولة كأس العالم يليق بعظمتها وعراقتها

أكد الياباني موري واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، أنه فخور باستضافة مصر بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة وهي واحدة من سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأوضح واتانابي، في كلمته المسجلة خلال حفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني باستاد القاهرة، أنه يكن لمصر معزة خاصة على المستويين الشخصي والإنساني، مؤكدا أن الاتحاد المصري للجمباز نجح في وضع مصر على مصاف الدول الكبري في الجمباز الفني خلال الفترة الماضية.

ووجه واتانابي شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور إيهاب، أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز على دعمهما الكبير لإنجاح الجمباز في مصر وإخراج حفل الافتتاح بهذا المنظر الذي يليق بعظمة وعراقة مصر.

ويقام حفل افتتاح كأس العالم للجمباز بحضور كل من الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادات الإفريقية الأوكسا، ودكتور إيهاب، أمين رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للجمباز والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد الخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية، ومحمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، والمهندس عبد الله غراب، رئيس نادي الصيد، ومرزوق علي، رئيس اتحاد الجودو، ومحمد الأمين، رئيس اتحاد اليد.

وكان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة، هي: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

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