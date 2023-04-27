السيطرة على حريق فى محلين أسفل عقار بمنيا القمح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في محلين أسفل عقار مكون من 7 طوابق في شارع الحدادين بمركز منيا القمح، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخص، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محلين أسفل عقار مكون من 7 طوابق في شارع الحدادين بمركز منيا القمح.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن إصابة شخص، وتم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.