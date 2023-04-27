مستشار النمسا: مصر مقصد سياحى أساسى لنا.. ونتعاون فى مجال النقل الجوى

تقدم كارل نيهامر، المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة في مصر، مؤكدًا أن النمسا ومصر بينهما علاقات تعاون وثيقة في العديد من المجالات.

وأضاف مستشار النمسا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أن الهدف من رحتله كان التركيز على الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم لترسيخ التعاون بين البلدين.

وقال مستشار النمسا، إن مصر تمثل مقصدًا أساسيًا لسياح النمسا، متابعًا: "يأتي الكثير من السياح إلى النمسا في الإجازات، مشيرًا إلى تعاون البلدين في مجالات النقل الجوي والبنية الأساسية للنقل والري وغيرها.

وأشار إلى أن مصر دولة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والتعاون في هذا المجال يشكل أهمية بالغة، مضيفًا أن "زيارة الرئيس السيسي للنمسا ستكون مهمة من أجل التوسع في هذا المجال بين مصر والنمسا".