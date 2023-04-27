الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار النمسا: مصر مقصد سياحى أساسى لنا.. ونتعاون فى مجال النقل الجوى

 كارل نيهامر
 كارل نيهامر

تقدم كارل نيهامر، المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة في مصر، مؤكدًا أن النمسا ومصر بينهما علاقات تعاون وثيقة في العديد من المجالات.

وأضاف مستشار النمسا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أن الهدف من رحتله كان التركيز على الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم لترسيخ التعاون بين البلدين.

وقال مستشار النمسا، إن مصر تمثل مقصدًا أساسيًا لسياح النمسا، متابعًا: "يأتي الكثير من السياح إلى النمسا في الإجازات، مشيرًا إلى تعاون البلدين في مجالات النقل الجوي والبنية الأساسية للنقل والري وغيرها.

وأشار إلى أن مصر دولة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والتعاون في هذا المجال يشكل أهمية بالغة، مضيفًا أن "زيارة الرئيس السيسي للنمسا ستكون مهمة من أجل التوسع في هذا المجال بين مصر والنمسا".

مستشار النمسا المستشار النمساوي كارل نيهامر مصر والنمسا التعاون بين مصر والنمسا النمسا القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

رسميًا| بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسنى.. والأخير: سأظل السند

الخارجية: مصر استقبلت أكثر من 16 ألف أجنبى عبر المنافذ الحدودية مع السودان

حبس شاب أشعل النيران فى شقة سيدة رفضت خطبته ابنتها بالأميرية

امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يوجه بسرعة عقد برنامج تدريبى لمقدرى الدرجات

التعليم تعلن كل الاستعدادات اللازمة لعقد اختبارات الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى