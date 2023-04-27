كاتب صحفى: الدولة وضعت خطة وتحركت على مسارين لإجلاء المصريين من السودان

أشاد الكاتب الصحفي أشرف العشري، بجهود الدولة في توفير جسرين جوي وبري لإجلاء المصريين من السودان.

وقال العشري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس: "كان هناك بالفعل خطة وضعت منذ تطورات الأحداث يوم 15 أبريل الجاري من قبل الدولة وتحركت الدولة علي مسارين"، موضحًا أن المسار الأول تمثل في ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع القوات المسلحة، أن لدى مصر رغبة في أن يكون هناك وقف لجميع أعمال التصعيد والعنف داخل الأراضي السودانية، وأن مصر تقف على مسافة واحدة بين طرفي النزاع وأنها على الاستعداد للتوصل بينهم من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وذلك للحفاظ على الدولة المدنية.

وواصل: "أما التحرك الثاني، فهو التي قامت به الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسي بضرورة السرعة في إعداد خلية عمل، وهذه الخلية ضمت كلًا من وزارة الدفاع والمخابرات العامة المصرية والداخلية والخارجية وهيئة المصريين بالخارج والهجرة ولعبت دورًا كبيرًا في وضع خطة لإعادة المصريين من السودان".

وأكد الكاتب الصحفي أن مصر كانت من أوائل الدول التي نجحت في عودة رعاياها، وأيضًا إقامتها لجسرين جوي وبري، ولا تزال تتوالى الطائرات والحافلات التي تحمل العديد من الرعايا سواء المصريون أو من مختلف الجنسيات.