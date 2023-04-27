انعقاد المؤتمر الدولي الرابع في الجامعة الكاثوليكية بلشبونة 31 يوليو المقبل

ينعقد المؤتمر الدولي الرابع للعناية بالخليقة في الجامعة الكاثوليكية البرتغالية في لشبونة31 يوليو المقبل حول موضوع "التزام الشباب من أجل إيكولوجيا متكاملة. أنماط حياة من أجل إنسانية جديدة"، وذلك عشية اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة من الأول وحتى السادس من أغسطس 2023.

وكان قد انعقد المؤتمر الأول تحت عنوان "الشباب حرّاس الخليقة" وعُقد في ريو دي جانييرو عام 2013، بينما أطلقت فعاليات المؤتمر الثاني والذي تمحور حول موضوع "من أجل ايكولوجيا متكاملة. الشباب رواد التغيير" وعُقد في كراكوفيا عام 2016 فيما كان موضوع المؤتمر الثالث "شباب من أجل البيت المشترك" وعُقد في باناما عام 2019.

وخلال الاستعداد الروحي لليوم العالمي للشباب 2023، شدد العديد من الشباب على أن الإيكولوجيا المتكاملة هي بالنسبة إليهم من بين المواضيع الرئيسية في حبرية البابا فرنسيس. هذا وسيتم التطرق خلال المؤتمر الدولي الرابع حول العناية بالخليقة إلى مواضيع متعلقة بخمس مجالات: الاقتصاد، التربية والحياة العائلية، الموارد الطبيعية، السياسة والتكنولوجيا.

وستتخلل المؤتمر الدولي مداخلات عديدة من بينها مداخلة للكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، ومداخلة للمطران كلاوديو جوليودوري رئيس لجنة الشباب في اتحاد مجالس أساقفة أوروبا.

وعلى صعيد أخر، تم انتخاب رئيس أساقفة بورتو أليجري المطران جايمي سبينجلير رئيسًا جديدًا لمجلس أساقفة البرازيل من "2023 – 2027"، في إطار انعقاد الجمعية العامة لمجلس الأساقفة.

المطران جايمي سبينجلر من مواليد مدينة غاسبار في السادس من سبتمبر عام 1960، حيث دخل لرهبنة الإخوة الأصاغر في العشرين من يناير عام 1982.

وقد المطران نال جايمي السيامة الكهنوتية في يوم 17 نوفمبر عام 1990، ثم الأسقفية في 5 فبراير عام 2011، وقد عيّنه قداسة البابا فرنسيس رئيس أساقفة بورتو أليجيري في 18 من سبتمبر عام 2013.