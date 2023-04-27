الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

انعقاد المؤتمر الدولي الرابع في الجامعة الكاثوليكية بلشبونة 31 يوليو المقبل

الكاثوليكية البرتغالية
الكاثوليكية البرتغالية

ينعقد المؤتمر الدولي الرابع  للعناية بالخليقة في الجامعة الكاثوليكية البرتغالية في لشبونة31 يوليو المقبل حول موضوع "التزام الشباب من أجل إيكولوجيا متكاملة. أنماط حياة من أجل إنسانية جديدة"، وذلك عشية اليوم العالمي للشباب المرتقب في لشبونة من الأول وحتى السادس من  أغسطس 2023.

وكان قد انعقد المؤتمر الأول تحت عنوان "الشباب حرّاس الخليقة" وعُقد في ريو دي جانييرو عام 2013، بينما أطلقت فعاليات المؤتمر الثاني والذي تمحور حول موضوع "من أجل ايكولوجيا متكاملة. الشباب رواد التغيير" وعُقد في كراكوفيا عام 2016 فيما كان موضوع المؤتمر الثالث "شباب من أجل البيت المشترك" وعُقد في باناما عام 2019.

وخلال الاستعداد الروحي لليوم العالمي للشباب 2023، شدد العديد من الشباب على أن الإيكولوجيا المتكاملة هي بالنسبة إليهم من بين المواضيع الرئيسية في حبرية البابا فرنسيس. هذا وسيتم التطرق خلال المؤتمر الدولي الرابع حول العناية بالخليقة إلى مواضيع متعلقة بخمس مجالات: الاقتصاد، التربية والحياة العائلية، الموارد الطبيعية، السياسة والتكنولوجيا.

وستتخلل المؤتمر الدولي مداخلات عديدة من بينها مداخلة للكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، ومداخلة للمطران كلاوديو جوليودوري رئيس لجنة الشباب في اتحاد مجالس أساقفة أوروبا.

وعلى صعيد أخر، تم انتخاب رئيس أساقفة بورتو أليجري المطران جايمي سبينجلير رئيسًا جديدًا لمجلس أساقفة البرازيل من "2023 – 2027"، في إطار انعقاد الجمعية العامة لمجلس الأساقفة.

المطران جايمي سبينجلر من مواليد مدينة غاسبار في السادس من سبتمبر عام 1960، حيث دخل لرهبنة الإخوة الأصاغر في العشرين من يناير عام 1982. 

وقد المطران نال جايمي السيامة الكهنوتية في يوم 17 نوفمبر عام 1990، ثم الأسقفية في 5 فبراير عام 2011، وقد عيّنه قداسة البابا فرنسيس رئيس أساقفة بورتو أليجيري في 18 من  سبتمبر عام 2013.

البرتغالية البابا فرنسيس الجامعة الكاثوليكية الدولي الرابع المؤتمر الدولي الرابع المؤتمر الدولي المؤتمر الأول الفاتيكان لكاثوليكية يوليو المقبل

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

رسميًا| بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسنى.. والأخير: سأظل السند

الخارجية: مصر استقبلت أكثر من 16 ألف أجنبى عبر المنافذ الحدودية مع السودان

التعليم تعلن كل الاستعدادات اللازمة لعقد اختبارات الثانوية العامة 2023

حبس شاب أشعل النيران فى شقة سيدة رفضت خطبته ابنتها بالأميرية

امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يوجه بسرعة عقد برنامج تدريبى لمقدرى الدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى