الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص على يد صديقه فى مشادة كلامية بالمنوفية

مطواة
مطواة

لقي شخص مصرعه بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر مشادة كلامية مع صديقه أثناء حفل زفاف طعنا بمطواة، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يُفيد بمصرع شخص بقرية شبرا باص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر مشادة كلامية مع صديقة أثناء حفل زفاف طعنا بـ"مطواة"، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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