حبس المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارته في القاهرة 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارته في القاهرة، 4 أيام على ذمة التخقيقات، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتأكد من صحة الواقعة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة الانتهاء من التحريات عن الواقعة، والنشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من رصد مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية، معرضا سلامته والمواطنين للخطر، وبالفحص بالتعامل الفني، وعلى الفور تم تحديد السيارة وضبط الشخص المتهم بقيادة سيارة في منطقة النزهة بالقاهرة، وبالتحقيقات تبين أنه يقيم في منطقة الزيتون، واعترف بارتكاب الواقعة، وجرى عرضة على النيابة العامة.